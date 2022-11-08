SON DAKİKA: Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Ankara’da ocak söndüren ihanet: O yazışmaları kabul etti.. | Video
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Son dakika haberleri: 23 yaşında bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Canlı yayına konuk olan Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım ihanet yazışmalarını kabul etti. Müge Anlı sinirlerine hakim olamayarak "O mesajları okudununuz mu siz? Benim yayında okuyabileceğim mesajlar değil. Bir kadın başka bir erkekle yaptıklarını gidip kocasına bu şekilde anlatamaz." dedi.