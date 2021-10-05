Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia "Bir erkekle yakaladım"
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia

SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia "Bir erkekle yakaladım"

05.10.2021 | 14:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 02:19
Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:32
İstanbul’da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü! 00:50
İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü! 05.10.2021 | 14:40
Hande Erçel, lüks villasındaki giyinme odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı | Video 00:36
Hande Erçel, lüks villasındaki giyinme odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı | Video 05.10.2021 | 15:18
SON DAKİKA: Müge Anlı’da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia Bir erkekle yakaladım 04:40
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia "Bir erkekle yakaladım" 05.10.2021 | 14:59
Ataşehir’de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı | Video 02:32
Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı | Video 05.10.2021 | 14:35
Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 06:04
Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 05.10.2021 | 14:15
Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi | Video 00:52
Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi | Video 05.10.2021 | 14:27
Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı | Video 02:44
Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı | Video 05.10.2021 | 14:15
İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına operasyon: 31 gözaltı 01:20
İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına operasyon: 31 gözaltı 05.10.2021 | 14:04
Uçak mühendisi genç kaza kurbanı oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu 02:55
Uçak mühendisi genç kaza kurbanı oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu 05.10.2021 | 14:24
Adana’da tabancayla 3 kişinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı 01:57
Adana'da tabancayla 3 kişinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı 05.10.2021 | 12:26
Sahte alkol deposuna polis baskını | Video 01:23
Sahte alkol deposuna polis baskını | Video 05.10.2021 | 13:11
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada | Video 02:29
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada | Video 05.10.2021 | 12:51
3 bin TL ve altın kazanmak için sofraya oturdu kaybedince 640 TL hesap ödedi | Video 04:58
3 bin TL ve altın kazanmak için sofraya oturdu kaybedince 640 TL hesap ödedi | Video 05.10.2021 | 12:51
Yapraklar sarardı, ortaya tablo gibi görüntüler çıktı | Video 03:39
Yapraklar sarardı, ortaya tablo gibi görüntüler çıktı | Video 05.10.2021 | 12:51
İstanbul Esenler’de eşini rehin alan sanıktan ’Canavar’ açıklaması 05:53
İstanbul Esenler'de eşini rehin alan sanıktan 'Canavar' açıklaması 05.10.2021 | 12:08
İstanbul Avcılar’daki İETT otobüsü kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti 03:28
İstanbul Avcılar'daki İETT otobüsü kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti 05.10.2021 | 10:35
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Gerçekten aşık mı oldun bu kıza? 00:30
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Gerçekten aşık mı oldun bu kıza?" 05.10.2021 | 12:01
Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe? 00:30
Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe?" 05.10.2021 | 11:51
Mehmet Ali Erbil’in attığı taciz mesajlarını ifşa eden Şarkıcı Ece Ronay’dan şok açıklamalar 02:59
Mehmet Ali Erbil'in attığı taciz mesajlarını ifşa eden Şarkıcı Ece Ronay'dan şok açıklamalar 05.10.2021 | 11:18

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili canlı yayında çarpıcı açıklamalar!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA