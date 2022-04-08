Video Yaşam Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 3 çocuk babası tarafından kaçırılan Sibel Kızılarslan olayında son dakika...
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 3 çocuk babası tarafından kaçırılan Sibel Kızılarslan olayında son dakika...

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 3 çocuk babası tarafından kaçırılan Sibel Kızılarslan olayında son dakika...

08.04.2022 | 10:29

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınıda gözyaşları sel oldu! Evli ve 3 çocuklu komşusu Serdal Gezgin tarafından kaçırılan genç kız, Müge Anlı canlı yayınında anne ve babası ile buluştu. İşte Müge Anlı canlı yayınında Sibel Kızılarslan ve kendisini kaçıran 3 çocuk babası Serdal Gezgin'in yaptığı açıklamalar ve yaşananlar...

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