Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 3 çocuk babası tarafından kaçırılan Sibel Kızılarslan olayında son dakika...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınıda gözyaşları sel oldu! Evli ve 3 çocuklu komşusu Serdal Gezgin tarafından kaçırılan genç kız, Müge Anlı canlı yayınında anne ve babası ile buluştu. İşte Müge Anlı canlı yayınında Sibel Kızılarslan ve kendisini kaçıran 3 çocuk babası Serdal Gezgin'in yaptığı açıklamalar ve yaşananlar...