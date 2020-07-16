Video Yaşam Son Dakika: Müge Anlı'da kan donduran yasak aşk cinayeti! 8 kadınla ilişkisi vardı, cesedi 8 parça halinde bulundu | Video

Son Dakika: Müge Anlı'da kan donduran yasak aşk cinayeti! 8 kadınla ilişkisi vardı, cesedi 8 parça halinde bulundu | Video

Son Dakika: Müge Anlı'da kan donduran yasak aşk cinayeti! 8 kadınla ilişkisi vardı, cesedi 8 parça halinde bulundu | Video
16.07.2020 | 12:13

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Son Dakika Haberi... Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Temmuz 2020 Perşembe canlı yayınında; 8 ayrı kadınla aynı anda ilişkisi olduğu ortaya çıkan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cesedinin bulunduğu açıklanadı.

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İstanbul, Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan Esenyurt'ta ikamet eden Akbaba esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten eşi Birsen Hanım, eşinin telefonuna evli kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü iddia etti. Eşinin kendi isteğiyle de gitmiş olabileceğini belirten Birsen Hanım, başına bir şey gelme ihtimalinden korktuğunu söyleyerek Müge Anlı'dan olayın aydınlanması için yardım istedi. Süleyman Akbaba'nın birkaç kişiyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Günlerdir aranan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın öldürülerek 8 parçaya ayrıldığı öğrenildi!

Aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Süleyman Akbaba'nın arkadaşları canlı yayına bağlanarak Akbaba'nın birçok yasak aşk yaşadığını söyledi. İddialara göre Süleyman Akbaba 8 ayrı kadınla aynı anda görüşüyordu. Eşi Birsen Hanım da bu görüşmelerden bazılarını biliyordu. Dün ise Müge Anlı herkesi endişelendiren sıcak bir gelişme duyurdu. Büyükçekmece Edirne istikametindeki Tem otoyolunda bir erkek cesedi bulunduğunu söyledi. O bölgedeki belediyenin temizlik işçilerinin yol kenarından çok sayıda poşet bulduğunu ve poşetlerden kötü kokular geldiğini belirttiklerini söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, poşetlerde 8 parçaya bölünerek öldürülmüş 40'lı yaşlarında bir erkek cesedi bulduklarını söyledi. Bulunan cesedin henüz teşhis edilmediğini başkasının da olabileceğini söyleyen ekiplerin bu bilgisi üzerine Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Hanım cesedi teşhis etti ve eşine ait olduğunu söyledi.

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