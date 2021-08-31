Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da şok cinayet tutuklaması açıklaması! Melihat Tunçel cinayetinde sevgilisinin DNA'sı yatakta bulundu

SON DAKİKA: Müge Anlı'da şok cinayet tutuklaması açıklaması! Melihat Tunçel cinayetinde sevgilisinin DNA'sı yatakta bulundu

SON DAKİKA: Müge Anlı'da şok cinayet tutuklaması açıklaması! Melihat Tunçel cinayetinde sevgilisinin DNA'sı yatakta bulundu
31.08.2021 | 12:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Müge Anlı’ya mesaj! Müge Anlı canlı yayında okudu 00:28
SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Müge Anlı canlı yayında okudu 31.08.2021 | 12:52
SON DAKİKA: Müge Anlı’da şok cinayet tutuklaması açıklaması! Melihat Tunçel cinayetinde sevgilisinin DNA’sı yatakta bulundu 16:38
SON DAKİKA: Müge Anlı'da şok cinayet tutuklaması açıklaması! Melihat Tunçel cinayetinde sevgilisinin DNA'sı yatakta bulundu 31.08.2021 | 12:08
Balık av sezonu başlıyor 01:24
Balık av sezonu başlıyor 31.08.2021 | 11:47
’Yavaş git’ dediği için kurşunların hedefi oldu! 00:24
'Yavaş git' dediği için kurşunların hedefi oldu! 31.08.2021 | 11:47
Ünlü Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo Kalyoncu ile videosuna sosyal medya hesabı Instagram’da beğeni yağdı! 00:15
Ünlü Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile videosuna sosyal medya hesabı Instagram'da beğeni yağdı! 31.08.2021 | 11:34
İstanbul Galata Köprüsü’nde sosyal medyada şöhret uğruna ölümcül hareket! Geminin üstüne atlayan genç kamerada... 05:58
İstanbul Galata Köprüsü'nde sosyal medyada şöhret uğruna ölümcül hareket! Geminin üstüne atlayan genç kamerada... 31.08.2021 | 11:06
İstanbul Esenyurt’ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada 01:16
İstanbul Esenyurt’ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada 31.08.2021 | 10:45
Osmaniye’de çocuk hırsızların polisleri bile şaşırtan rahatlığı kamerada! 02:21
Osmaniye'de çocuk hırsızların polisleri bile şaşırtan rahatlığı kamerada! 31.08.2021 | 10:45
Erzurum’da İmam Hatipli öğrencilerden Elon Musk’ın Tesla’sına rakip otomobil 07:45
Erzurum'da İmam Hatipli öğrencilerden Elon Musk'ın Tesla'sına rakip otomobil 31.08.2021 | 10:00
İstanbul Pendik’te şaşkına çeviren görüntü! Lamborghini marka süper lüks otomobili iten vatandaşlar kamerada... 01:26
İstanbul Pendik'te şaşkına çeviren görüntü! Lamborghini marka süper lüks otomobili iten vatandaşlar kamerada... 31.08.2021 | 10:28
Müge Anlı 31 Ağustos 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı’da duygusal anlar Hakkımı herkesi helal ettim 03:19
Müge Anlı 31 Ağustos 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da duygusal anlar "Hakkımı herkesi helal ettim" 31.08.2021 | 10:11
İstanbul Avcılar sahilde yumruklu sopalı ’Laf atma’ kavgası kamerada 01:17
İstanbul Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'Laf atma' kavgası kamerada 31.08.2021 | 09:56
Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy vefat etti! 02:25
Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy vefat etti! 31.08.2021 | 09:38
Son ABD askeri de Afganistan’dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil’de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı 01:25
Son ABD askeri de Afganistan'dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı 31.08.2021 | 09:42
İstanbul’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 00:55
İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 31.08.2021 | 09:24
Ankara’da dehşet! Eski karısı ve sevgilisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı 04:08
Ankara'da dehşet! Eski karısı ve sevgilisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı 31.08.2021 | 09:11
Çalıntı araçla İstanbul’a tatile giden şüpheli 150 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı 01:43
Çalıntı araçla İstanbul'a tatile giden şüpheli 150 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı 31.08.2021 | 09:11
ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti! Mississippi Nehri de tersine aktı | Video 01:50
ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti! Mississippi Nehri de tersine aktı | Video 31.08.2021 | 00:34
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine ’iyiyim’ mesajı verdi! | Video 00:19
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi! | Video 30.08.2021 | 23:31
Kolombiya’da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı | Video 00:21
Kolombiya’da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı | Video 30.08.2021 | 22:42

atv Müge Anlı ile Talı Sert canlı yayınından son dakika haberleri! Müge Anlı'dan flaş Melihat Tunçel cinayeti tutuklaması açıklaması: Sevgilisinin DNA'sı yatakta bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA