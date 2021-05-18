Video Yaşam SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da iş makinasıyla plajda korku saçan şahıs kamerada

SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da iş makinasıyla plajda korku saçan şahıs kamerada

SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da iş makinasıyla plajda korku saçan şahıs kamerada
18.05.2021 | 16:27

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs üzerine Bodrum Belediyesi logosu yapıştırılmış özel bir iş makinesiyle ilçeyi birbirine kattı. İş makinesiyle yollara zarar veren vatandaş, sahile giderek denize daldı. Turistlerin şaşkın bakışları arasında denizin içinde ilerleyip denizin dibini kazan operatör ekipleri seferber etti.

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Bodrum'da gece saatlerinde ekskavatörle sokakta yola ve kaldırıma zarar vererek ilerleyen Yakup Ö. isimli şahsın, iş makinesine Bodrum Belediyesi logosu yapıştırıp ortalığı bir birine kattı. Gündüzleri iş makinesini sahile indirip denize ilerleyen turistleri korkutan operatör, geceleri ise Bodrum'un en ünlü caddelerine girerek kaldırımlara ve sokaklara zarar verdi. Sahte logo ile ilçeyi bir birine katan operatör son olarak ise yine denize indirdiği iş makinesi ile turistleri korkuttu. Kepçe ile denizi kazan Yakup Ö. vatandaşlarla da tartışmayı ihmal etmedi.

Polis ve zabıtayla bir süre konuşan Öksüz, ekskavatörü denizden çıkarmaya ikna oldu. Öksüz, yine turistler ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denizden ilerleyerek ekskavatörü karaya çıkardı. Şahsa zabıta ekipleri yollara zarar vermesinden dolayı işlem yaptı. Milli Emlak Müdürlüğü de doğal sit alanı olan denize ve kıyısına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yaptı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

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