Video Yaşam SON DAKİKA: Muğla Marmaris’te şiddetli sağanak yağış
SON DAKİKA: Muğla Marmaris’te şiddetli sağanak yağış

SON DAKİKA: Muğla Marmaris’te şiddetli sağanak yağış

08.01.2022 | 13:26

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SON DAKİKA: Muğla Marmaris’te şiddetli sağanak yağış 01:02
SON DAKİKA: Muğla Marmaris’te şiddetli sağanak yağış 08.01.2022 | 13:26
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Son dakika haberleri... Marmaris’te, şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar nehre döndü, bazı mahallelerde taşkınlar yaşandı.

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