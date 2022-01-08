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OTOMATİK OYNAT
01:02
SON DAKİKA: Muğla Marmaris’te şiddetli sağanak yağış 08.01.2022 | 13:26
07:33
00:57
01:10
Hem imal etti hem sattı... Paket paket Bonzai buldular 08.01.2022 | 12:49
00:44
Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada 08.01.2022 | 12:31
00:37
02:12
Çalınan okul bahçe kapısı hurdacıda bulundu 08.01.2022 | 11:28
03:34
01:09
Bursa'da bu da yaşandı... Parmağına 1 TL sıkıştı 08.01.2022 | 09:56
00:58
İstanbul Arnavutköy’de stanttaki telefon hırsızlığı kamerada 08.01.2022 | 09:56
05:58
06:27
Son dakika: İstanbul Unkapanı’nda İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı 08.01.2022 | 09:44
01:11
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26 metrelik tur teknesi tamir sırasında alev aldı | Video 07.01.2022 | 23:17
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Malatya’daki pitbullu saldırı anı kamerada | Video 07.01.2022 | 23:17
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Son dakika haberleri... Marmaris’te, şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar nehre döndü, bazı mahallelerde taşkınlar yaşandı.