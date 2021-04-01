SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... Muğla'da Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Muğla'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem endişeye sebep olurken ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına sebep olmadığı belirtildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ