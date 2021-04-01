Video Yaşam SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
01.04.2021 | 16:15

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Son dakika haberleri... Muğla'da Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Muğla'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem endişeye sebep olurken ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına sebep olmadığı belirtildi.

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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