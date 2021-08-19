SON DAKİKA Muğla'da Datça açıklarında 4.6'lık deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 14.26'da, 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Datça'ya 42.98 kilometre açıktaki deprem yerin 15.02 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte hissedilmedi.
Öte yandan saat 14.36'da yine aynı bölgede bu kez 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.