SON DAKİKA: Muğla'da orman yangınının yeniden başlama anı görüntüleri ortaya çıktı!
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Son dakika haberleri... Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı.
Muğla Dalaman'da dün kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndürülürken, bugün kağıt fabrikasının bulunduğu alandan yeniden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilirken, yangının rüzgarında etkisi ile büyümesinden korkuluyor. Yangın nedeniyle Dalaman ilçe merkezi duman altında kalırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.