Son Dakika: Muğla'da otomobille 80 metre sürükleyip 3 kez üstünden geçmişti! Cinayet görüntüleri ortaya çıktı | Video

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz 16 Kasım’da kaza sanılan ancak cinayet olduğu belirlenen olayın ardından görüntüler ortaya çıktı. Cinayet zanlısının, Sahra Gizem Aksu’ya çarpıp 80 metre sürüklediği ve 3 kez üzerinden geçtiği görüldü.