Son dakika: Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında flaş gelişme!

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu! 01.11.2021 | 13:38
04:52
Hizan’ın taş evlerinden eşsiz sonbahar görüntüleri 01.11.2021 | 13:23
01:59
01:08
Hastanede refakatçilerin telefonlarını çalan 3 kişi yakalandı | Video 01.11.2021 | 12:47
00:29
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı | Video 01.11.2021 | 12:47
02:05
05:51
'Rapunzel Pelin'in saçları boyunu aştı! Boyu 1.62, saç uzunluğu 1.65 | Video 01.11.2021 | 12:46
06:33
Sultangazi'de yaşlı kadını gasp eden zanlı kamerada | Video 01.11.2021 | 12:46
04:20
Edirne'de yol ortasında 'sır mezar' 01.11.2021 | 12:10
05:58
İstanbul'da doğum günü kutlamasında korku dolu anlar! Alevler içinde kaldı 01.11.2021 | 12:09
01:36
Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı 01.11.2021 | 12:05
00:15
İstanbul Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı 01.11.2021 | 12:08
02:47
Antalya'da sağanak yağış etkili oluyor 01.11.2021 | 11:45
01:38
Adana'da kumar operasyonunda 224 bin lira ceza kesildi 01.11.2021 | 11:51
05:51
Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı 01.11.2021 | 11:43
00:29
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı 01.11.2021 | 11:45
04:13
İşhanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti 01.11.2021 | 11:42
01:02
Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı 01.11.2021 | 11:34
04:08
00:18
Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdı 01.11.2021 | 11:17
Son dakika haberi: Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davada, bugün 7'nci duruşma görülecek. Saat 14.00'teki duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..