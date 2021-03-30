SON DAKİKA: Muğla'daki skandal kadına şiddet görüntüleri ile ilgili flaş gelişme!
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, spor hocası Engin C.'nin (33), kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı fili ve sözlü şiddetin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti. Poliste ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Engin C. savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.