Son Dakika: Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı! | Video

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Terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında arama kaydı bulunan müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
İskoçya'dan bu gece saat 00.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen Gökçe, pasaport kontrolünden geçiş yapacağı sırada hakkında İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında terör örgütü PKK,KCK,YPG,YDG-H propagandası yapmak suçlarından arama kaydı bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan Gökçe'nin İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi.