Video Yaşam Son Dakika: Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı! | Video
Son Dakika: Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı! | Video

Son Dakika: Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı! | Video

20.05.2022 | 14:20

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Terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında arama kaydı bulunan müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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İskoçya'dan bu gece saat 00.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen Gökçe, pasaport kontrolünden geçiş yapacağı sırada hakkında İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında terör örgütü PKK,KCK,YPG,YDG-H propagandası yapmak suçlarından arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Gökçe'nin İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

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