Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video

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Son dakika haberi...ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci oldu.