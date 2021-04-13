Video Yaşam Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video

Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video

Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video
13.04.2021 | 17:38

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Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video 02:55
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Son dakika haberi...ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci oldu.

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