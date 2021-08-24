SON DAKİKA: Nevşehir'de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü
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Son dakika haberleri... Nevşehir’de hamile sevgilisini sokak ortasında döven adam polis tarafından gözaltına alındı.