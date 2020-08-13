Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk okulların açılış tarihini açıkladı | Video
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SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı ile cevap bulacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Hem kontrollü sosyal hayat hem de okulların açılması sürecine ilişkin değerlendirme ve tavsiye kararlarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Ziya Selçuk son dakika açıklamalarında bulundu. Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacağını açıkladı. İşte ayrıtılar