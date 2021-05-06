Son Dakika: Önüne gelen her şeyi yiyor! İstilacı çekirgeler Türkiye'ye girdi! | Video
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İstilacı çekirgeler Suriye'n,n Deyrizor kentinden, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari ve Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Entomolok Prof. Dr. İnanç Özgen istilacı çekirgeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstilacı ve göç eden bir böcek olduğunu söyleye Prof. Dr. Özgen, Fırat Vadisi boyunca göç ettiklerini söyledi. İşte, çöl çekirgelerinin Türkiye'ye girişi ile ilgili son dakika haberi ve bölgede yaşanan son gelişmeler...