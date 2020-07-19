Son dakika: Ordu'da köpeklere kan donduran işkence! Jandarma skandal görüntüler için... | Video

Son Dakika Haberi... Ordu Ünye'de köpeklere sopalı işkence görüntüleri üzerine harekete geçen Jandarma, zanlı Erol Bayraktar'ı kelepçe takarak gözaltına aldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinin Eski Kızılcakase Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erol Bayraktar, elinde sopa ile köpekleri döverken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ünye Cumhuriyet Savcılığına başvurarak duruma müdahale edilmesini istedi. Erol Bayraktar, savcılığın talimatı ile harekete geçen Ünye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.



Şahsın sopa ile dövdüğü köpeklerde Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığında,Ordu Hayvan Barınağında bakım ve rehabilitasyona alındı.