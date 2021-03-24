Video Yaşam SON DAKİKA: Ordu'da markete silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: Ordu'da markete silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: Ordu'da markete silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
24.03.2021 | 08:44

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, otomobille geldikleri markete kurşun yağdırdı. Su bidonu ve meyvelere isabet eden kurşunlardan, bir müşteri kaçarak son anda kurtuldu. O anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Araçla markete yanaşan kimliği belirsiz maskeli kişiler, 5 el ateş ederek kaçtı. Marketin önünde duran bir müşteri ise kaçarak son anda kurtuldu. Silahlardan çıkan kurşunlar, su bidonları ve meyvelere isabet etti. Bu anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Markette inceleme yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.


HALEN TİTRİYORUM, KONUŞACAK HALİM KALMADI
Olayı anlatan market sahibi Nihat Gülmez, Benim oğlum manav, tezgahının yanında duruyordu. Ben de tavuk dolabının yanındaydım. Bir anda beyaz bir otomobil yanaştı, ateş etti ve kaçtı gitti. Yüzlerinde maske vardı, tanıyamadık. Olaydan sonra polisler geldi, markette inceleme yaptı, kamera kayıtlarına baktılar. Halen titriyorum, konuşacak halim kalmadı. Kimseyle bir husumetim, alıp vereceğim yok. Bu işi kim yaptıysa cezasını alsın, bu işin peşini bırakmayacağım dedi.


MARKETİN ÖNÜNDE ÇOCUKLAR DURUYORDU
Nihat Gülmez?in eşi Ayten Gülmez ise, Silah sesini duyunca aşağı indim. Kimseyi görmedim. Polis geldi, marketi incelediler. Husumetlimiz falan da yok. Kurşunlar su bidonlarına ve meyvelere gelmiş. Marketin önünde çocuklar duruyordu diye konuştu.

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