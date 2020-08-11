Son Dakika | Ordu'da sevgilisi Merve Yeşiltaş'ı diri diri yakan Soner Durgun hakkında tanıklardan şok açıklamalar | Video
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Son Dakika Haberi | Türkiye, Ordu'da diri diri yakılarak öldürülen Merve Yeşiltaş cinayetini konuşuyor. Sevgilisi Soner Durgun tarafından benzin dökülüp diri diri yakılarak öldürülen Merve Yeşiltaş'ın öldürüldüğü evin komşuları kan dondurun vahşet hakkında flaş açıklamalarda bulundular. Merve Yeşiltaş'ın sevgilisi Soner Durgun ile yaşadığı evde sürekli sorunlar yaşandığı konusunda yorumda bulunanlar aileyi 'Sıkıntılı' olarak tanımladılar.