Video Yaşam Son dakika! Orman yangınından yeni görüntü! | Video

Son dakika! Orman yangınından yeni görüntü! | Video

Son dakika! Orman yangınından yeni görüntü! | Video
12.07.2020 | 19:24

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Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı alana itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda yangına havadan da müdahale ediliyor.

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