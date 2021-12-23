SON DAKİKA: Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Olay yerinde ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de, geri dönüşüm fabrikasında demir eritilirken meydana gelen patlamada, 6 işçi yaralandı. Patlamayla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, sabah saatlerinde, iddiaya göre, demir eritildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın da çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 6 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.