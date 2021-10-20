Video Yaşam SON DAKİKA: Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA: Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

20.10.2021 | 09:12

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Son dakika haberleri... Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın kontrol altına alındı.

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