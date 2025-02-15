Son Dakika: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ paniği! O anlar böyle görüntülendi | Video
Son dakika haberi: Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi’nin kuzey pistinde çığ meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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