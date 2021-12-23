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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri oraya çıktı | Video 23.12.2021 | 10:01
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Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan kişi suçüstü yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:01
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Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:02
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Esenyurt’ta aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar | Video 23.12.2021 | 09:36
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Düzce'de lapa lapa kar yağdı | Video 23.12.2021 | 09:37
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Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti | Video 23.12.2021 | 09:36
02:49
02:57
Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
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Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
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Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru | Video 23.12.2021 | 09:12
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Başkent'in simgelerinden Kuğulu Park buz tuttu | Video 23.12.2021 | 08:44
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Şişli'de bodrum katta çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video 23.12.2021 | 08:45
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Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 23.12.2021 | 09:10
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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı | Video 23.12.2021 | 09:10
Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A.’nın bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişi gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.