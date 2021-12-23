Video Yaşam SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri oraya çıktı | Video
SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri oraya çıktı | Video

SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri oraya çıktı | Video

23.12.2021 | 10:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı canlı izle: 23 Aralık 2021 Perşembe atv canlı izle! 30 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu.. 17:12
Müge Anlı canlı izle: 23 Aralık 2021 Perşembe atv canlı izle! 30 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu.. 23.12.2021 | 10:20
SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri oraya çıktı | Video 02:27
SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri oraya çıktı | Video 23.12.2021 | 10:01
Terkos Gölü’nde yasa dışı avcılık yapan kişi suçüstü yakalandı | Video 00:46
Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan kişi suçüstü yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:01
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular | Video 01:17
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular | Video 23.12.2021 | 10:01
Apartman sakinlerinden hırsızlara suçüstü! Sopalarla kovaladılar yakalayıp polise teslim ettiler | Video 03:01
Apartman sakinlerinden hırsızlara suçüstü! Sopalarla kovaladılar yakalayıp polise teslim ettiler | Video 23.12.2021 | 10:01
Adana’da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı | Video 00:41
Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:02
Esenyurt’ta aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar | Video 03:34
Esenyurt’ta aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar | Video 23.12.2021 | 09:36
Düzce’de lapa lapa kar yağdı | Video 01:33
Düzce'de lapa lapa kar yağdı | Video 23.12.2021 | 09:37
Anaokulunda skandal görüntüler! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar | Video 01:22
Anaokulunda skandal görüntüler! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar | Video 23.12.2021 | 09:52
Tekirdağ’da karga sürüsü gökyüzünü istila etti | Video 00:27
Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti | Video 23.12.2021 | 09:36
İzmarit kavgasında komşusunu bıçaklayan sanık: Amacım öldürmek değildi | Video 02:49
İzmarit kavgasında komşusunu bıçaklayan sanık: "Amacım öldürmek değildi" | Video 23.12.2021 | 09:36
Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video 02:57
Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada | Video 01:42
Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti, ev ve araçlar kara gömüldü | Video 03:32
Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti, ev ve araçlar kara gömüldü | Video 23.12.2021 | 09:23
Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru | Video 06:16
Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru | Video 23.12.2021 | 09:12
Başkent’in simgelerinden Kuğulu Park buz tuttu | Video 03:12
Başkent'in simgelerinden Kuğulu Park buz tuttu | Video 23.12.2021 | 08:44
Şişli’de bodrum katta çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video 02:16
Şişli'de bodrum katta çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video 23.12.2021 | 08:45
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 03:35
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 23.12.2021 | 09:10
Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı | Video 00:40
Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı | Video 23.12.2021 | 09:10
Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı | Video 01:45
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı | Video 23.12.2021 | 09:10

Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A.’nın bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişi gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA