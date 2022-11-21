Son Dakika: PKK/YPG'nin Karkamış'a fırlattığı roket okula isabet etti! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video
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Son dakika haberi: PKK/YPG'nin Karkamış'a fırlattığı roket okula isabet etti. Olay yerinden ilk görüntüler.. | Video