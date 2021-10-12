SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Yunanistan'daki 6,2'lik deprem hakkında açıklama!
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Son dakika haberleri... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Yunanistan'daki 6,2'lik deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.