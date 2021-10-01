SON DAKİKA: Romanya Köstence'de hastanede yangın: Çok sayıda ölü var!

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Son dakika haberleri... Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında ilk bilgilere göre 9 kişi hayatını kaybetti.