Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin koronavirüs risk haritasını açıkladı! Düşme eğilimi devam ediyor... | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haftalık 100 binlik vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca: İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.