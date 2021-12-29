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OTOMATİK OYNAT
00:23
SON DAKİKA! Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var | Video 29.12.2021 | 15:22
02:59
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 29.12.2021 | 13:44
00:27
29 ayrı suçtan ve 12 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı | Video 29.12.2021 | 14:32
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Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video 29.12.2021 | 14:32
02:54
04:37
Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu | Video 29.12.2021 | 14:12
04:59
Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi | Video 29.12.2021 | 14:11
00:30
Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada | Video 29.12.2021 | 13:53
00:17
Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi | Video 29.12.2021 | 13:51
02:16
Fatih'te 4 katlı binanın teras katında yangın | Video 29.12.2021 | 13:38
01:59
Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 29.12.2021 | 13:21
10:36
01:37
Kocaeli'de araçlar karda mahsur kaldı! Yardıma vatandaşlar yetişti | Video 29.12.2021 | 13:14
00:47
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan '10 parmağında 10 marifet var' dedirtti! 29.12.2021 | 13:10
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06:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber | Video 29.12.2021 | 13:01
05:20
Esenyurt'ta 25 katlı lüks rezidansın sakinleri komşularını çıldırttı | Video 29.12.2021 | 13:01
02:48
Tunceli'de havalar soğudu, 'Ağlayan Kayalar' buz tuttu | Video 29.12.2021 | 12:57
05:36
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor | Video 29.12.2021 | 12:57
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Polis duvarı kırıp geçti: Zulada kalaşnikof ele geçirildi! | Video 29.12.2021 | 11:46
Sakarya TEM Otoyolunda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.