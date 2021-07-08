SON DAKİKA: Sakarya'daki selden yeni görüntüler! Selden kurtulmak için mücadele eden vatandaşlar kamerada...
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Son dakika haberleri... Sakarya'da meydana gelen selde sular altına kalarak boğulmakatan sona nda kurtulan vatandaşlara ait görüntüler ortaya çıktı.