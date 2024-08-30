Son dakika: Saldırı hazırlığındaydı… Terör örgütünün bombacısı İstanbul’da yakalandı
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ’a yönelik çok önemli bir operasyona imza attı. Suriye’de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alarak terör örgütü DEAŞ’ın sözde üst düzey sorumlularından gelen saldırı talimatı üzerine kaçak yollarla ülkemize gelen DEAŞ’lı terörist Cemal A.Y., terör örgütü DEAŞ’ın hedeflediği bombalı terör saldırısını gerçekleştiremeden operasyonla yakalandı. Yatağının altında kılıç bulunan terörist tutuklandı.
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