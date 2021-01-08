Video Yaşam SON DAKİKA! Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA! Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA! Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
08.01.2021 | 10:58

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Son dakika haberleri... Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı servis kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesi'ne ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi. Kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Halim Türk(58) ve Kenan Demir(34) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 23 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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