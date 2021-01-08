Son dakika! Samsun'da belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video
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Son dakika haberleri... Samsun'da belediyenin işçi servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi. Kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.