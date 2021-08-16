Video Yaşam Son dakika! Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 70 oldu | Video

Son dakika! Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 70 oldu | Video

Son dakika! Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 70 oldu | Video
16.08.2021 | 09:20

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Sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti.

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