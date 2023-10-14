Video Yaşam Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video
Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video

Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video

14.10.2023 | 15:11

Silivri'de bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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