SON DAKİKA: Silivri’de TEM Otoyolu’nda korkunç kaza: 6 ölü! O anlar kamerada | Video

Son dakika haberi: TEM Otoyolu'nun Silivri bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşılırken, ambulanslar olay yerine istikametine sevk edildi. İstanbul Valiliği Silivri'deki kazada 6 kişinin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı.