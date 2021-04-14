Video Yaşam SON DAKİKA: Sivas'ta acil serviste dehşet anları! Hasta yakınları tekme tokat saldırdı... 8 gözaltı

SON DAKİKA: Sivas'ta acil serviste dehşet anları! Hasta yakınları tekme tokat saldırdı... 8 gözaltı

SON DAKİKA: Sivas'ta acil serviste dehşet anları! Hasta yakınları tekme tokat saldırdı... 8 gözaltı
14.04.2021 | 10:06

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Son dakika haberleri... Sivas Numune Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı!

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Sivas Numune Hastanesi'nin acil servisine tedaviye getirilen Y.Ö.'nün (43) yakınları, iddiaya göre kalabalık oluşturulmaması için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlileriyle tartıştı. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri darbedilirken, acil servistesi malzemeler de zarar gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası hasta yakınlarından 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 19.30 sularında Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Ayağında kırık şüphesi bulunan Y.Ö., hastanenin acil servisine müracaat etti. Hastayla birlikte acil servise gelen yakınlarını, iddiaya göre güvenlik personeli içeride kalabalık oluşturmamaları yönünde uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışmada hasta yakınları, 6 özel güvenlik elemanına saldırarak, acil servisin içerisindeki malzemelere de zarar verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olay sonrasında hasta yakınlarından 2'si kadın toplam 8 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay, hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

VALİ AYHAN: "HESABI SORULACAK"

Sivas Valisi Salih Ayhan, olayın ardından Numune Hastanesine giderek bilgi aldı. Saldırıya uğrayan özel güvenlikçilerle görüşen Vali Ayhan Olayı takip edeceğiz. Kamu malına verilen zararın bedelini ödeyecekler. Ramazan'ın ilk gününün son saatlerinde yaşanılan bu çirkin olayı tasvip etmek kesinlikle mümkün değil. Bu olayı kınıyorum ve takip edeceğim. Salgın sürecinde üst düzey bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Adli ve idari makamlar ne gerekiyorsa gereğini yapacaktır. Emniyet, faillerin göz altında tutulması ile ilgili gerekeni hemen yaptı. Üzülmemek elde değil, 1 yıldır sağlıkçılarımızın gecesi yok gündüzü yok. Bu kadar şiddeti ve taşkınlığı hak etmiyorlar. Suçlulara hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

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