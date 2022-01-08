Video Yaşam SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı... Olay yerinden görüntüler
SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı... Olay yerinden görüntüler

SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı... Olay yerinden görüntüler

08.01.2022 | 09:17

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Son dakika haberleri... Sivas’ın İmranlı ilçesinde kamyonet ve otobüsün karıştığı kazada kamyonette bulunan 2 kişi ölürken otobüsteki 19 yolcu yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ınİmranlı ilçesi Gevernli köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten Trabzon istikametine giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü karşı yönden gelen 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı. 2 kişi İMAYKUT timlerinin yardımı ile çıkartıldı. Her 2 kişide kaldırıldıkları İmranlı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 19 yolcu ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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