Video Yaşam SON DAKİKA: Sivas'taki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı
SON DAKİKA: Sivas'taki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı

SON DAKİKA: Sivas'taki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı

04.04.2022 | 08:59

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Son dakika haberleri... Sivas'ta 3 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu.

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Olay saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak üzerindeki 3 katlı aile apartmanında yaşandı. Turan K.'nın (42) yaşadığı evde doğalgaz kaynaklı şiddetli bir patlama geldi. Zemin kat bina duvarlarının yıkılmasına neden olan patlamada çevredeki binalarda da hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, Aksa doğalgaz ekibi de sızıntıya karşı doğalgaz hattını kesti, incelemede bulundu.


Patlama esnasında evde bulunan Turan K. ile birlikte üst katta oturan babası Abdi K. (82) ve annesi İnmi K. (74) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Turan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri evde yaşayan Turan K.'nın sorunlu olduğunu ve daha önce de evde bir kaç kez yangın çıkardığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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