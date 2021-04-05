Video Yaşam Son dakika: Sosyal medyadaki sapık videoları ile tepki çeken şahsın polisler eşliğinde nakil görüntüleri kamerada!

Son dakika: Sosyal medyadaki sapık videoları ile tepki çeken şahsın polisler eşliğinde nakil görüntüleri kamerada!

Son dakika: Sosyal medyadaki sapık videoları ile tepki çeken şahsın polisler eşliğinde nakil görüntüleri kamerada!
05.04.2021 | 14:28

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Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki sapıkça paylaşımları ile tepki çeken Alihan Ş. isimli şahsın polisler eşliğindeki nakil görüntüleri kamerada...

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