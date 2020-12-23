Video Yaşam Son dakika! Sterlin Çetesi operasyonla yakalandı | Video

Son dakika! Sterlin Çetesi operasyonla yakalandı | Video

Son dakika! Sterlin Çetesi operasyonla yakalandı | Video
23.12.2020 | 13:17

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Sosyal medya hesaplarından irtibata geçtikleri iş adamlarına sahte Sterlin veren ve dolandırıcılık olaylarına karışan bir çete çökertildi.

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Sosyal medya hesaplarından irtibata geçtikleri iş adamlarına sahte Sterlin veren ve dolandırıcılık olaylarına karışan bir çete çökertildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; E.E. ve S.Ö. isimli iki kişinin iş adamlarına sosyal medya hesaplarından arkadaşlık isteği göndererek, kendilerinde yüklü miktarda İngiliz Sterlini olduğunu ve değerinin altında bozdurmak istediklerini belirtti. İrtibata geçtikleri iş adamlarına sahte Sterlin vererek gerçek Türk Lirası alan ve E.E., S.Ö., D.Ö. ve M.A. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte paraları sakladıkları Ümraniye'deki bir adreste 423 adet sahte 20 sterlin, 460 adet sahte 50 sterlin, 7 adet 20 sterlin, iki adet 50 sterlin, bir ruhsatsız silah, yedi cep telefonu ve dolandırıcılık olaylarında kullanılan bir hesap kartı ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A., 300 bin lirayı bir buluşma sırasında alıp kaçtığını da itiraf etti. Cezaevi firarisi olduğu saptanan ve beş yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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