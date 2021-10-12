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OTOMATİK OYNAT
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La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
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SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
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İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00
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Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı! 12.10.2021 | 16:47
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Ağaç dalları şiddetli rüzgâra dayanamadı 12.10.2021 | 16:36
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Kocaeli'de samanlıktan 33 kilo esrar çıktı 12.10.2021 | 16:33
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Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada 12.10.2021 | 16:32
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu 7 gözaltı 12.10.2021 | 16:00
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İstanbul Eyüpsultan'da taksi ata çarptı! 2 yaralı 12.10.2021 | 09:25
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı 12.10.2021 | 15:53
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Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi 12.10.2021 | 15:38
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Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı 12.10.2021 | 15:22
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Eskişehir'de ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı 12.10.2021 | 14:58
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Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltı 12.10.2021 | 14:39
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Su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı 12.10.2021 | 14:26
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Elazığ'da eve giren yılan paniğe neden oldu! 12.10.2021 | 14:20
Son dakika haberleri... Karıştığı suçlardan dolayı Alman makamları tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Alman polislerini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve rahat bırakılmaması durumunda Afganları cinayete teşvik edeceğini açıklayan Ahmadi, ‘Lions-Cartel’ isimli uyuşturucu çetesinin başında olduğu ifade edildi.