SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek

Son dakika haberleri... Karıştığı suçlardan dolayı Alman makamları tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Alman polislerini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve rahat bırakılmaması durumunda Afganları cinayete teşvik edeceğini açıklayan Ahmadi, ‘Lions-Cartel’ isimli uyuşturucu çetesinin başında olduğu ifade edildi.