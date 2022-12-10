Son Dakika: Sultanbeyli'de inşatta göçük! 1 işçi toprak altında kaldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
00:53
Muğla ve İzmir'de rüşvet operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı | Video 10.12.2022 | 15:24
01:15
02:56
Bursa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı | Video 10.12.2022 | 14:53
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Hakkari-Van karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı | Video 10.12.2022 | 14:38
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İzmir'de kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 8 yaralı | Video 10.12.2022 | 13:35
01:12
Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı | Video 10.12.2022 | 12:07
02:20
Kahraman şehitlerin anısına duygu yüklü klip | Video 10.12.2022 | 13:12
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İzmit'te marinada 2 yat ile 1 tekne yandı | Video 10.12.2022 | 11:28
04:51
Kağıthane’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı | Video 10.12.2022 | 11:18
00:48
İstanbul'da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı | Video 10.12.2022 | 11:15
04:59
Sancaktepe'de iki kişi imalathaneyi ateşe verdi; o anlar kamerada | Video 10.12.2022 | 09:44
01:49
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı | Video 10.12.2022 | 09:42
02:20
1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğine ulaştı | Video 10.12.2022 | 09:44
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Kadıköy'de tekmeli yumruklu kavga: 2 yaralı | Video 10.12.2022 | 09:42
Son dakika haberi: Sultanbeyli’de yeni yapılan bir binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.