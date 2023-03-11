Video Yaşam Son Dakika: Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı yaralılar var | Video
Son Dakika: Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı yaralılar var | Video

Son Dakika: Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı yaralılar var | Video

11.03.2023 | 11:29

SULTANGAZİ Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Yaralılar var. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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