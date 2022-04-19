Video Yaşam Son Dakika: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video
Son Dakika: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video

Son Dakika: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video

19.04.2022 | 12:25

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Son dakika haberi: İstanbul Sultangazi'de bir işyerinde yaşanan patlamada işyeri sahibi yüzünden ve kolundan yaralandı.

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Olay saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 87. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki baskı atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İbrahim Ergül isimli iş yeri sahibinin atölyede çalıştığı esnada baskı makinesinde kompresör kaynaklı olduğu düşünülen şiddetli bir patlama yaşandı.

Yaşanan patlamanın etkisiyle giriş katındaki işyerinin camları kırılırken işyeri sahibi İbrahim Ergül ise yüzünden ve kolundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdehalesi olay yerinde yapılan İbrahim Ergül ambulans ile hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri ise patlamanın kesin nedenini bulmak için çalışma başlattı.

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