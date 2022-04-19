Son Dakika: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video

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Son dakika haberi: İstanbul Sultangazi'de bir işyerinde yaşanan patlamada işyeri sahibi yüzünden ve kolundan yaralandı.
Yaşanan patlamanın etkisiyle giriş katındaki işyerinin camları kırılırken işyeri sahibi İbrahim Ergül ise yüzünden ve kolundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdehalesi olay yerinde yapılan İbrahim Ergül ambulans ile hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri ise patlamanın kesin nedenini bulmak için çalışma başlattı.