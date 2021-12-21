SON DAKİKA: Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içen kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'da yaşayan Erdoğan Durak aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürülen Durak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde de Saray ilçesinde iki kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.