Video Yaşam Son Dakika: TEM Edirne yönünde feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video
Son Dakika: TEM Edirne yönünde feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video

Son Dakika: TEM Edirne yönünde feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video

19.01.2024 | 14:59

Son dakika haberi: TEM Kınalı Kavşağı'nda, Edirne yönünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: TEM Edirne yönünde feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video 00:28
Son Dakika: TEM Edirne yönünde feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video 19.01.2024 | 14:59
Adliye binasına zorla girmeye çalışarak polis ekiplerine zorluk çıkaran 11 şahıs gözaltına alındı | Video 02:25
Adliye binasına zorla girmeye çalışarak polis ekiplerine zorluk çıkaran 11 şahıs gözaltına alındı | Video 19.01.2024 | 14:35
Siirt’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:19
Siirt'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.01.2024 | 14:17
Satışa hazır hale getirmişler… Böyle yakalandılar… | Video 01:53
Satışa hazır hale getirmişler… Böyle yakalandılar… | Video 19.01.2024 | 13:51
Maltepe’de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu | Video 01:39
Maltepe'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu | Video 19.01.2024 | 12:32
Dışarıda yere düşerek kafasını çarptı, saatler sonra evinde öldü | Video 04:18
Dışarıda yere düşerek kafasını çarptı, saatler sonra evinde öldü | Video 19.01.2024 | 12:32
Bağcılar’da haraç iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:02
Bağcılar'da haraç iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.01.2024 | 12:58
İnatlaşan sürücüler trafiği tehlikeye düşürdü | Video 00:38
İnatlaşan sürücüler trafiği tehlikeye düşürdü | Video 19.01.2024 | 12:32
Şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasından 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:31
Şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasından 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı | Video 19.01.2024 | 12:14
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:24
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 19.01.2024 | 11:57
Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu | Video 00:41
Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu | Video 19.01.2024 | 12:05
Bursa’da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 00:51
Bursa'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 19.01.2024 | 11:53
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 61 tutuklama | Video 00:24
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 61 tutuklama | Video 19.01.2024 | 11:40
Eşini öldürdükten sonra ’kazara oldu’ diyen koca tutuklandı | Video 02:15
Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı | Video 19.01.2024 | 11:34
Kağıthane’de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:38
Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.01.2024 | 11:22
Mersin’de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 01:26
Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 19.01.2024 | 11:22
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video 02:16
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video 19.01.2024 | 10:52
İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 00:34
İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 19.01.2024 | 11:09
Otobüs şoförü ve muavin birbirine girdi; yolcular sinir krizi geçirdi | Video 02:00
Otobüs şoförü ve muavin birbirine girdi; yolcular sinir krizi geçirdi | Video 19.01.2024 | 10:52
İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı | Video 03:17
İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı | Video 19.01.2024 | 10:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA