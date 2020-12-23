Video Yaşam Son dakika: TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu | Video

Son dakika: TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu | Video

Son dakika: TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu | Video
23.12.2020 | 19:14

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

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