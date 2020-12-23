Son dakika: TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu | Video
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.